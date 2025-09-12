Geleneksel Oyunlar Tırı Erzincan'da: Çocuklara Unutulmaz Oyun Günü

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39. durağı Erzincan oldu; Kızılay Meydanı'nda çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayıp eğlendi. Tır Türkiye'nin 81 ilini gezecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:33
Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39'uncu durağı Erzincan oldu. Kızılay Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Etkinlik ve Amaç

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, öncelikle deprem bölgesindeki illerden başladıkları etkinliklerde 39'uncu durak olarak Erzincan'a geldiklerini söyledi.

Yaşar, tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını belirterek şunları ifade etti:

"Bugün burada hem halk hem çocuklar bizi büyük bir sevgiyle, coşkuyla karşıladı. Her gittiğimiz ile bir tır dolusu mutluluğumuzu götürüyoruz. Onlarla paylaştıkça daha da çoğalıyor. Geleneksel oyunlarımızı yaşatarak, yaşatırken de aktararak aynı zamanda çocuklarla keyifli birer anı biriktiriyoruz."

Yaşar, bir sonraki duraklarının Sivas olacağını dile getirdi.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39'uncu durağı Erzincan oldu. Kızılay Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

