Genç'te Kış Tedbirleri: Kaymakam Muhammet Güzel Koordinasyon Toplantısı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel başkanlığında kış tedbirleri toplantısı yapıldı; karla mücadele, ulaşım, acil müdahale ve kırsal destek planlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:43
Genç'te Kış Tedbirleri Değerlendirildi

Kaymakam Muhammet Güzel başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel başkanlığında Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda "Kış Tedbirleri Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı" düzenlendi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıda öncelikli olarak karla mücadele, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, acil durumlara müdahale, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüm ekiplerin hazır bulundurulması yönündeki planlamalar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar detaylı şekilde görüşüldü.

Kaymakam Muhammet Güzel, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek yapılacak hazırlıkların ilçede sorunsuz bir kış sezonu geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Kemal Tartar, daire amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

