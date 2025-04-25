Genç Yeşilay Gönüllüleri, Etkinlikleri Bilinçlendirme Faaliyetine Dönüştürüyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde aktif yer alarak gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Şenlik, konser ve fuar gibi organizasyonlara katılan gönüllüler, bu tür yoğun katılımlı platformları “bilinçlendirme faaliyeti” olarak değerlendiriyor.

2019’dan bu yana çeşitli faaliyetlerde bulunan Genç Yeşilay Topluluğu, sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve bağımlılıkları önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Gönüllüler, okullarda tütün ve sigaranın zararlarını anlatarak, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıkları hakkında farkındalık sağlamak için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu yıl başından bu yana 30 okulda bilgilendirme yapan topluluk, düzenlenen etkinliklerde açtıkları stantlarla 5 bini aşkın çocuk ve gence ulaşarak bağımlılıkların zararları hakkında bilgi veriyor.

“Bil science ve teknolojiye hakim bir gençlik hedefliyoruz”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Sağlıklı ve bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.” diyerek, Yeşilay gönüllülerinin bağımlılıklara karşı sürdürdüğü etkinlikleri desteklediklerini ifade etti. Rektör Şevli, “Gönüllü arkadaşlarımız, gençlerimize alkol, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatıyor,” diyerek topluluğun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şevli, “Bu hassas konuda gayret gösteren 560 gönüllümüz ile, öğrencilerimizi bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeye devam ediyoruz.” diyerek, topluluğunun çalışmalarına olan önemini vurguladı.

“Bağımlılıkla Mücadele Ediyoruz”

Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Şeydanur Hanedan, tütün, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıkları ile mücadele etmek üzere çalıştıklarını belirtti. Hanedan, “Bağımlılıklarla mücadele ediyor, organizasyonlarda insanlara ulaşmaya çalışıyoruz,” dedi. Ayrıca, bağımlı bireyleri ilgili kuruluşlarla yönlendirdiklerini ve bu süreçte destek sağladıklarını ifade etti.

Yeşilay gönüllüsü öğrenci Nurhayat Gündal, gönüllü olarak çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bağımlılar, kurduğumuz stantları ziyaret ediyor. Onları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için destek sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bunlara ek olarak, Büşra Karaman da etkinliklerde Yeşilay'ın çalışmalarını tanıtarak, bağımlılıklardan kurtulmak isteyen kişilere yardımcı olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, kentte düzenlenen şenlik, konser ve fuar gibi yoğun katılımlı etkinliklere katılarak gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya ve bağımlılıklar konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, kentte düzenlenen şenlik, konser ve fuar gibi yoğun katılımlı etkinliklere katılarak gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya ve bağımlılıklar konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyor.