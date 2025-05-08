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Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısır ile Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Orgeneral Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Halife ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:14
Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısır ile Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile önemli bir görüşme yapmak üzere bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, Mısır'dan gelen resmi davet üzerine Korgeneral Halife'yi Türkiye'de resmi bir törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Korgeneral Halife, Onur Kıtası'nı selamladı.

Törenin ardından Orgeneral Gürak ve Korgeneral Halife, basına kapalı olarak görüşmelere devam etti. Bu önemli buluşma, Türkiye ve Mısır arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Korgeneral Halife'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Korgeneral Halife'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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