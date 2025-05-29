Genelkurmay Başkanı Gürak, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Gürak'tan Önemli Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan önemli temsilcilerle birlikte Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO Askeri Komite Başkanı, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları ve Gözlemci Ülke Genelkurmay Başkanları ile Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı'nın da yer aldığı bu ziyaretin gerçekleştiği belirtildi.

Bu tür ziyaretler, askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin paylaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak ülkelerin temsilcileri ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Programda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak ülkelerin temsilcileri ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Programda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.