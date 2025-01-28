General Atomics'ten Musk'a Reform Çağrısı: Türkiye ve Diğer Rakipler Örnek Gösterildi

General Atomics'ten Elon Musk'a Mektup

ABD'li savunma şirketi General Atomics Aeronautical Systems, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yeni lideri olması beklenen Elon Musk’a yönelik siyasi reform taleplerinde bulundu. Şirket, insansız hava araçları konusundaki güçlü yetkinliklerini ve 30 yılı aşkın süredir ABD ile müttefiklerine sunduğu savunma teknolojilerini ön plana çıkardı.

Politikaların Yenilenmesi Gerekiyor

General Atomics, açıklamalarında savunma sektöründeki mevcut politikaların herhangi bir gelişim göstermediğini ve bürokratik engellerin proaktif ölçümler yapılmasını zorlaştırdığını belirtti. Elon Musk’a yönelik gönderilen mektupta, şirketin DOGE ile işbirliği yapmaya istekli olduğu ifade edilirken, zamanında kritik askeri yeteneklerin temininde karşılaşılan problemlerle ilgili deneyimlerini sunmaya hazır oldukları dile getirildi.

Türkiye'nin Yükselişi

Mektubun dikkat çekici bölümlerinden biri, Türkiye'nin insansız hava aracı pazarındaki %65'lik payı üzerindedir. Mektupta şöyle denildi: "Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplere yol açtı." ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken kaybedilen satışların, araştırma ve geliştirme ile modern üretim altyapısına daha az finansman sağladığı ifade edildi.

Cesur Bir Liderliğe İhtiyaç Var

Mektupta, geçmişteki reform çabalarının başarısız olduğu, ancak DOGE'nin anlamlı değişime öncülük etme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Çeşitli çözüm önerileri sunarak, savunma alanındaki alımların hızlandırılması gerektiği de dile getirildi. General Atomics, Musk’ın liderliğinde bir değişim rüzgarının başlayacağı umudunu taşıyor.