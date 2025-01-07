General Eiland: Hamas'a Karşı Askeri Çözüm Başarısız Olacak

İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland, Gazze Şeridi'nde Hamas yönetimini sona erdirmek için izlenmesi gereken yolun "askeri çözüm " değil, diplomatik müzakereler olduğuna dikkat çekti. Eiland, yerel bir radyoya verdiği demeçte, "İsrail'in Gazze'deki tüm esirlerini geri alması karşılığında savaşı bitirmeye hazır olduğunu beyan etmesi gerekir," dedi.

Eiland, mevcut askeri stratejinin uzun vadede başarısız kalacağını ve sadece daha fazla kayıplara yol açacağını ifade etti. "Mevcut durumun devam etmesi, sadece daha fazla rehinenin ve daha fazla askerin ölümüne yol açacak. Her yıl ölecek onlarca askerden başka hiçbir sonuç elde edilemeyecek," şeklinde konuştu.

Gazze'nin Kuzeyinde Tahliye Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik sık sık tahliye emirleri yayımlıyor. Bu durum, mevcut "Generaller Planı" çerçevesinde Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini öngörmekte. Bu plan, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlilerin tehcir edilmesinin ardından bölgenin kuşatılmasını ve temel gıda, yakıt ve su girişinin yasaklanmasını hedefliyor.

Netanyahu'nun Geçmişi ve Stratejisi

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze bölgesinde kalıcı bir işgali sürdürme niyetinde. Netanyahu, Hamas ile yapılacak olan olası bir esir takası ya da ateşkes için, Gazze'nin kuzeyini ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru ile Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devamını şart koşuyor. Ayrıca, Netanyahu'ya uluslararası kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail muhalefeti ve esir yakınları, mevcut hükümeti ateşkes ve esir takası müzakerelerinde anlaşmaya yanaşmamakla eleştiriyor. Hükümetin, mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek süreci çıkmaza soktuğu belirtiliyor.