Gercüş’te Ekim Başladı: Buğday, Arpa ve Mercimek Tohumları Toprakla Buluşuyor

Gercüş’te çiftçiler, yaklaşık iki hafta önce başlayan yağışlarla birlikte buğday, arpa ve mercimek tohumlarını el ve traktörle toprağa ekti; ekim çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:44
Gercüş’te çiftçiler tohumlarını toprağa ekiyor

Yağışlar ekimi hızlandırdı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

Yaklaşık iki hafta önce yağışların başlamasıyla tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışmaya girişti. Çiftçiler tohumlarını dedelerinden kalma yöntemlerle el ile toprağa serpiştiriyor, ardından traktörle çift sürüyor.

Yağışların ekim sonrası da devam etmesini umduklarını belirten çiftçilerden Hasan Tekin, ’’Son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Yağışlar düşmeyene kadar kimse başlamadı ekime. Gördüğünüz gibi her tarafta ekime başlandı. Tek umudumuz yağışların bundan sonrada devam etmesidir’’ dedi.

