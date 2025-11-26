Germencik'te Başıboş Keçiler Toplandı — Belediye Ortak Operasyonla Müdahale Etti

Germencik Belediyesi, zabıta ve ilgili birimlerle yaptığı ortak operasyonla sahipleri belirlenemeyen başıboş keçileri toplayıp rehabilitasyon merkezine götürdü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:35
Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların artan şikayetleri üzerine sahipleri tespit edilemeyen ve başıboş bırakılan keçileri topladı.

Ortak Operasyonla Soruna Kalıcı Müdahale

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü müşterek operasyon, ilçede yaşanan sorunu çözüme kavuşturdu.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye zarar verdiği bildirilen hayvanlar güvenli şekilde toplanarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Yetkililer, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Germencik Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak yaptığı açıklamada "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yaptıkları ortak operasyonla başıboş keçiler toplandı. Vatandaşlarımızın artan şikayetleri üzerine yapılan müşterek çalışmayla sorun çözüldü. Denetim çalışmalarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

