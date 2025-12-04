Germencik'te Kıyafet Bağışları GESA ile İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Germencik'te GESA kapsamında bağışlanan kıyafetler yıkanıp hijyenik hale getirilerek Giyim Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:43
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Germencik Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) çerçevesinde toplanan kıyafet bağışları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu çalışmayla dayanışma ve paylaşımı güçlendirmeyi hedefliyor.

GESA ağı kapsamında Giyim Bankası'na bağışlanan kıyafetler, uzman ekipler tarafından yıkanıp ütülenerek hijyenik hale getiriliyor ve titizlikle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bu süreç, hem bağışçıların hem de yardım alanların memnuniyetini ön planda tutuyor.

Başkanın Açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyiliğe köprü olurken yalnızca ev eşyası bağışı almıyoruz. Germencik Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) çatısı altında hizmet veren Giyim Bankamızda, bağış yoluyla alınan, yıkanıp ütülenerek hijyenik hale getirilen kıyafetleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin çoğaldığı bu anlamlı süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve gönülden destek veren tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılığı esas alan yönetim anlayışımızla; sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Germencik’te hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

