Germencik’te Mazgal Temizliğiyle Yağmur Suyu Hatlarına Planlı Bakım

Germencik’te mazgal ve menfez temizliğiyle altyapı bakımı hız kazandı

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aydın’ın Germencik ilçesinde yağmur suyu hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde planlı menfez ve mazgal temizliği çalışmalarını yürütüyor. Yapılan müdahaleler, özellikle yoğun yağış dönemlerinde olası su birikintilerinin ve altyapı aksaklıklarının önlenmesine odaklanıyor.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler, belirlenen güzergâhlarda menfez ve mazgalları temizleyerek yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırıyor ve altyapı akışını düzenli hale getiriyor. Çalışmalar düzenli program kapsamında planlı şekilde devam ediyor.

Başkanın değerlendirmesi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yoğun yağış dönemlerinde su birikintilerinin önüne geçmek, altyapı akışını düzenlemek ve aksaklıkları önceden gidermek için yürütülen bu çalışmalar, titizlikle sürdürülecektir" dedi.

