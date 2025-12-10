DOLAR
42,57 -0,05%
EURO
49,55 -0,06%
ALTIN
5.768,75 -0,08%
BITCOIN
3.938.885,13 0,56%

Germencik’te Mazgal Temizliğiyle Yağmur Suyu Hatlarına Planlı Bakım

Germencik Belediyesi ekipleri, yağmur suyu hatlarının düzenli çalışması için ilçe genelinde menfez ve mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:00
Germencik’te Mazgal Temizliğiyle Yağmur Suyu Hatlarına Planlı Bakım

Germencik’te mazgal ve menfez temizliğiyle altyapı bakımı hız kazandı

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aydın’ın Germencik ilçesinde yağmur suyu hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde planlı menfez ve mazgal temizliği çalışmalarını yürütüyor. Yapılan müdahaleler, özellikle yoğun yağış dönemlerinde olası su birikintilerinin ve altyapı aksaklıklarının önlenmesine odaklanıyor.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler, belirlenen güzergâhlarda menfez ve mazgalları temizleyerek yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırıyor ve altyapı akışını düzenli hale getiriyor. Çalışmalar düzenli program kapsamında planlı şekilde devam ediyor.

Başkanın değerlendirmesi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yoğun yağış dönemlerinde su birikintilerinin önüne geçmek, altyapı akışını düzenlemek ve aksaklıkları önceden gidermek için yürütülen bu çalışmalar, titizlikle sürdürülecektir" dedi.

GERMENCİK’TE MAZGAL TEMİZLİĞİ

GERMENCİK’TE MAZGAL TEMİZLİĞİ

GERMENCİK’TE MAZGAL TEMİZLİĞİ

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da 5 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Tutuklandı
2
Erzincan'da Yurt Öğrencilerinden Cami Temizliği — Üç Aylar Öncesi Manevi Dokunuş
3
Ahmet Aras: STK'larla Ortak Akıl ve İş Birliğiyle Muğla'yı İnşa Edeceğiz
4
Kanal Tedavisini Ertelemek Kist ve Sistemik Riskleri Artırır
5
Küçükçekmece'de Metrobüs Yangını: Florya'da Yolcular Tahliye Edildi
6
Arnavutköy'de Silahlı Gasp: 4 Yaşındaki Çocuk ve Anne Darp Edildi, 200 Bin TL Çalındı
7
Yunan Çiftçi Eylemleri Tırlarda Kaos Yarattı: Bulgaristan’da 32 km Kuyruk

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi