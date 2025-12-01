Germir'de Bıçaklı Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

Olay ve operasyon

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde, T.D. isimli kişinin bıçakla yaralanması üzerine Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.C.K., Y.K., K.K. ve A.D.K., suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Soruşturma ve adli sürecin seyri

Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.K. 'Bıçakla Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir denildi.

