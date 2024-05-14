Gezi Parkı davasında dikkat çeken gelişme: Mahkeme heyeti değişti

Türkiye’de gündem düşmeyen Gezi Parkı davasında, önemli bir gelişme yaşandı. Davanın sanıkları arasında yer alan tutuklu Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu ile yeniden yargılama talebine bakacak olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.

Gazi Parkı davasında karar veren başkan ve üyeler, davadan çekildi. Yeni heyete ise Şenol Kartal’ın başkanlık edeceği duyuruldu. Kartal, 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Değişiklik ile birlikte yeniden yargılama talebini, yeni heyet değerlendirecek. Önceki heyet ise yeniden yargılama talebini reddetmişti.