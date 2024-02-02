Gezi Parkı olaylarından Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi öldürüldü
Gezi Parkı protestolarında pala kullanarak göstericilere saldırdığı için "Palalı Sabri" lakabıyla bilinen Sabri Çelebi, Talimhane’de gecenin ilerleyen saatlerinde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gezi Parkı eylemlerinde pala ile göstericilere saldıran ve "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gecenin geç saatlerinde silahlı bir saldırıya maruz kalarak yaşamını yitirdi.
Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda aracıyla seyir halindeyken bir grup tarafından engellendi. Çelebi ile gruptakiler arasında çıkan kavgada, gruptan biri silahını çekerek Çelebi'ye kurşun yağdırdı ve kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Çelebi'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Çelebi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.