Giresun'da Lisede İki Kız Kardeşi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Giresun'da Korkunç Cinayet: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde, geçici işçi statüsündeki Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş (30) bir silahlı saldırıya uğradı. Aynı statüde bulunan A.T. tarafından gerçekleştirilen saldırıda kız kardeşler hayatını kaybetti.

Zanlı Tutuklandı

Saldırının ardından kaçan A.T., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi.

Cenazeler Bugün Defnedilecek

Olay sonucunda hayatını kaybeden Rana ve Yonca Çavuş'un cenazeleri, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanmaktadır. Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntü yaratırken, adaletin ne zaman sağlanacağı merak ediliyor.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.