Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı: 2 Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Giresun'un Aksu Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde, 27 yaşındaki Rana Çavuş Gökçin ile 30 yaşındaki ablasi Yonca Çavuş, geçici işçi olarak çalışan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, sabah 09.35 sularında gerçekleşti.

Olayın ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralı kız kardeşler, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yonca Çavuş, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile birlikte hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.T. (53), kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve yaşanan durum nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Vali Serdengeçti, "Bu menfur saldırıyı tüm kalbimle nefretle kınıyorum. Hem Milli Eğitim camiamıza hem de okulumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı. Ayrıca, şüphelinin görev süresiyle ilgili detayların adli soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Vali, "Öğrencilerimiz açısından herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Olay kapalı bir alanda gerçekleşti. Eğitime ara verildi, ancak öğrencilerimiz için uygun bir zamanda eğitim öğretime devam edilecektir," şeklinde konuştu.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.