Giresun, Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk'e Veda Etti

Ankara’da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde vefat eden 67 yaşındaki AK Parti Giresun eski Milletvekili Cemal Öztürk, memleketi Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni

Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden ve 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili olarak görev yapan Cemal Öztürk için Akköy Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile çok sayıda belediye başkanı, siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Konuşmalar ve veda

Cenazede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cemal abimizin mümin bir kişiliğe sahip olduğuna şahidiz. Rabbim cennetinde en güzel makamları nasip etsin. Memleketi için hem özel sektör hem de siyaset hayatında önemli hizmetler yaptı. Hastalığı sürecinde de sabrı ve metanetiyle örnek oldu. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Helalleşme ve defin

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından yaptırılan helalleşmenin ardından cenaze namazını baba dostu Yusuf Ziya Sipahi kıldırdı. Cemal Öztürk, törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

