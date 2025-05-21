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GITEX Europe 2025: Teknolojinin Kalbi Berlin'de Atıyor

GITEX Europe 2025, Berlin'de 1400'den fazla teknoloji şirketi ve 500'den fazla konuşmacıyla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:17
GITEX Europe 2025: Teknolojinin Kalbi Berlin'de Atıyor

GITEX Europe 2025 Başladı

Teknoloji dünyasının buluşma noktası haline gelen GITEX Europe 2025, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünya genelinden 1400'den fazla büyük teknoloji şirketinin katıldığı fuar, alanında uzman 500'ü aşkın konuşmacı ile zenginleşiyor.

Yapay Zeka Teması ve Türkiye'nin Katılımı

Bu yıl yapay zeka teması etrafında şekillenen etkinlik, NVIDIA, Lenovo, SAP ve Dell gibi teknoloji devlerini bir araya getiriyor. Ayrıca, 67 ülkeden teknoloji şirketleri ürünlerini sergilerken, Türkiye’nin de pavilyonunda birçok yerli firma bulunuyor. Bu pavilyonda dijital dönüşüm ve endüstriyel yazılım çözümleri ile ilgili yenilikler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Türkiye'den fuara katılan şirketler arasında Ambeent, Astromatik, Atmosware, ve Logo gibi öncü isimler yer alıyor.

Uzman Konuşmacılar ve Etkinlikler

500'den fazla alanında uzman konuşmacı, etkinlikte kendine yer buluyor. Yapay zeka, KOBİ'ler, siber güvenlik, kuantum bilişim, ve yeşil teknoloji gibi çeşitli temalarda eş zamanlı etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca, etkinlikte 1 milyar dolardan fazla değer ile 32 unicorn ve 600'den fazla küresel yatırımcı da yer almakta.

Etkinliğin dikkat çekici konuşmacılarından biri olan Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton, yapay zeka konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik Bilgileri

KAOUN International ve Dubai Dünya Ticaret Merkezi tarafından organize edilen GITEX Europe 2025, 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Teknoloji devlerinden girişimlere binlerce şirketin katılım sağladığı teknoloji fuarı GITEX Europe...

Teknoloji devlerinden girişimlere binlerce şirketin katılım sağladığı teknoloji fuarı GITEX Europe 2025, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Teknoloji devlerinden girişimlere binlerce şirketin katılım sağladığı teknoloji fuarı GITEX Europe...

Teknoloji devlerinden girişimlere binlerce şirketin katılım sağladığı teknoloji fuarı GITEX Europe 2025, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

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