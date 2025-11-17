Göbeklitepe'ye 9 Günde 66 bin 133 Ziyaretçi: Şanlıurfa Turizminde Yoğunluk

Göbeklitepe, dokuz günlük eğitim tatilinde 66 bin 133 ziyaretçi ağırladı; Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzeleri 20 bin 687 ziyaretçi aldı. Vali Hasan Şıldak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:26
Şanlıurfa'nın dünya çapında ün kazanan tarihi mirası Göbeklitepe, dokuz günlük eğitim tatili döneminde ziyaretçi akınına uğradı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre tatil süresince Göbeklitepe'yi toplam 66 bin 133 kişi ziyaret etti.

Şehirdeki diğer önemli kültür durakları da yoğun ilgi gördü. Kentin Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi ise toplam 20 bin 687 ziyaretçi ağırladı.

Vali Hasan Şıldak'ın Değerlendirmesi

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kentin turizm potansiyelinin her geçen gün daha etkin biçimde değerlendirildiğini vurguladı. Vali Şıldak, Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe başta olmak üzere yeni arkeolojik alanların ziyarete açılmasının Şanlıurfa turizmine büyük ivme kazandırdığını belirtti.

Şıldak, ayrıca Harrandaki tarihi yapıların restorasyonlarının tamamlanmasının, Halfeti ve Takoran Vadisi gibi doğal güzelliklerin turizm rotalarına dahil edilmesinin, konaklama kapasitesinin artırılmasının ve yeme-içme ile gıda üretim alanlarının niteliklerinin geliştirilmesinin kentin turizmdeki yükselişini desteklediğini ifade etti.

Vali Şıldak, gastronomi ve müzik başta olmak üzere Urfa kültürünün zengin mirasının turizmle daha etkili şekilde buluşturulmasının önemine dikkat çekti ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yapıcı yaklaşımının sürece önemli katkı sunduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın kısa sürede güçlü bir 'marka şehir' haline geleceğini ifade etti.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllardaki güçlü desteklerine vurgu yapan Vali Şıldak, önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'nın bir turizm şehri olarak daha hızlı adımlar atması için tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

