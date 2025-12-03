Göçmen Kaçakçılığı: Adana'da 4 Şüpheli Tutuklandı — Kişi Başı 4 Bin Dolar

Adana merkezli operasyonda, şebeke lideriyle birlikte 4 kişi yakalandı; göçmenlerden kişi başı 4 bin dolar alındığı ve 35 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:51
Göçmen Kaçakçılığı: Adana'da 4 Şüpheli Tutuklandı — Kişi Başı 4 Bin Dolar

Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Şebeke, göçmenlerden kişi başı 4 bin dolar alıyordu

Adana'da, yasa dışı göçmen taşımacılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün elebaşı ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyi hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucu örgütün lideri M.E. (32) ile birlikte S.U. (30), H.A. (36) ve İ.G. (39) isimli şüphelilerin kimlikleri deşifre edildi.

İncelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen yabancı uyrukluların şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği tespit edildi. Soruşturmada her bir şüphelinin görev dağılımı şöyle belirlendi: M.E. göçmen temininden sorumluydu, H.A. sınır hattında karşılama yaptı, S.U. kentte bir depoda konaklama sağladı, İ.G. ise şehirler arası taşıma işini yürüttü.

Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli, Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon sırasında depoda ve taşıma minibüslerinde toplam 35 kaçak göçmen bulundu. Göçmenlere işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilme kararı uygulandı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden dört şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR ŞEBEKEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLA...

ADANA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR ŞEBEKEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLA ÖRGÜTÜN ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 4 KİŞİ YAKALANIP TUTUKLANDI. ŞEBEKENİN, TÜRKİYE’YE YASADIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLULARDAN KİŞİ BAŞI 4 BİN DOLAR ALDIĞI BELİRLENDİ.

ADANA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR ŞEBEKEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde