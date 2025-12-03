Göçmen Kaçakçılığı: Adana'da 4 Şüpheli Tutuklandı — Kişi Başı 4 Bin Dolar

Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Şebeke, göçmenlerden kişi başı 4 bin dolar alıyordu

Adana'da, yasa dışı göçmen taşımacılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün elebaşı ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyi hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucu örgütün lideri M.E. (32) ile birlikte S.U. (30), H.A. (36) ve İ.G. (39) isimli şüphelilerin kimlikleri deşifre edildi.

İncelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen yabancı uyrukluların şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği tespit edildi. Soruşturmada her bir şüphelinin görev dağılımı şöyle belirlendi: M.E. göçmen temininden sorumluydu, H.A. sınır hattında karşılama yaptı, S.U. kentte bir depoda konaklama sağladı, İ.G. ise şehirler arası taşıma işini yürüttü.

Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli, Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon sırasında depoda ve taşıma minibüslerinde toplam 35 kaçak göçmen bulundu. Göçmenlere işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilme kararı uygulandı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden dört şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR ŞEBEKEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLA ÖRGÜTÜN ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 4 KİŞİ YAKALANIP TUTUKLANDI. ŞEBEKENİN, TÜRKİYE’YE YASADIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLULARDAN KİŞİ BAŞI 4 BİN DOLAR ALDIĞI BELİRLENDİ.