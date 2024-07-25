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Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: Adana, Mersin ve Batı Karadeniz İçin Dikkatli Olun

Adana, Mersin ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor, tedbirli olun!

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:49
Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: Adana, Mersin ve Batı Karadeniz İçin Dikkatli Olun

Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Detaylı Hava Tahmini

Yarından itibaren öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakların yaşanması bekleniyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve öğleden sonra Sinop'un batısı ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu yağışların cumartesi sabahına kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Olası Riskler

Bu tür hava koşulları, sel ve su baskınlarına, yıldırım düşmesine, ani rüzgârlara, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışına neden olabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

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