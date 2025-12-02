Gökova Konaklamalı Orman Parkı'nda Riskli Ağaçlar İşaretleniyor

Türkiye’nin ilk konaklamalı orman kamplarından biri olan ve içinde taş ev, ağaç bungalov, karavan ve çadır barındıran Gökova Konaklamalı Orman Parkı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yeni sezon öncesi tehlike oluşturan ağaçları tespit edip işaretlemeye başladı.

Hedef: Ziyaretçi güvenliği ve yangın riski azaltma

Yaz aylarında günübirlik tatilcilerle birlikte günlük 7 bin kişiye hizmet veren kamp alanında, yetkililer konaklayacak vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve olası orman yangınlarını önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

Tespit ve işaretleme yöntemleri

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanı hem havadan dron kamerası ile hem de yer ekipleri aracılığıyla tarayarak kurumuş, yan yatmış ve devrilme riski taşıyan ağaçları belirliyor ve işaretliyor. İşaretlenen ağaçların kesimi, uzman ekip gözetiminde kontrollü şekilde yapılacak.

Geçmişte yaşanan kaza ve bölge talebi

15 Eylül 2024 tarihinde Albay Koyu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacının 3 tatilcinin üzerine düşmesi ve bir kişinin ağır yaralanmasının ardından, çadır ve karavan kullanan tatilcilerin talepleri doğrultusunda riskli ağaçların temizlenmesi istenmişti.

Süregelen çalışmalar ve kapsam

Geçen yıl yangın ve turizm sezonu sonrası yapılan kesimlerin ardından, bu yıl da kamp alanı içindeki yürüyüş yolu, bungalov, taş ev, çadır ve karavan bölgelerine yakın kuru ve yaşlı ağaçlar tespit edilip işaretleniyor. Yetkililer, özellikle otopark alanı, taş evler, bungalovlar, çadır kampı ve karavan bölgeleri ile yürüyüş güzergâhı üzerindeki ağaçların öncelikli olduğunu belirtti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2024'te yaşanan benzer kazaların tekrarının önlenmesi amacıyla kamp alanında detaylı bir tarama yapıldığını ve risk taşıyan ağaçların kontrollü şekilde kesileceğini açıkladı.

KURUYAN, RİSK OLUŞTURAN VE DEVRİLEN AĞAÇLAR TESPİT EDİLİYOR