Göktaş: Sosyal Ağlara 15 Yaş Altı Hizmet Yasağı ve Zorunlu Yaş Doğrulama Önerisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yaptığı sunumda sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini önerdiklerini açıkladı.

Komisyon toplantısı ve uyarılar

Toplantıya başkanlık eden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas internet ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Elmas, dijital dünyanın çocukların erken yaşta tanışmasıyla yaşam biçimlerini derinden etkilediğini, çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere maruz kalma riskinin arttığını vurguladı.

Bakanlıktan alınan veriler ve uygulamalar

Göktaş, aile odaklı dijitalleşme stratejileri, farkındalık kampanyaları ve çocuk dostu içeriklere yönelik eylem planlarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca DUY ihbar platformu ile çocuklara güvenli dijital alan sağlandığını söyledi. Bakanlığın çalışmaları kapsamında sosyal medya çalışma grubunun şimdiye dek 2 bin 819 içerik hakkında işlem yaptığı ifade edildi.

Zararlı içerik tespitleri ve platformlara müdahale

Göktaş, incelemelerde bazı platformlarda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, ensest, intihar ve madde bağımlılığı gibi ağır içeriklere filtre olmadan maruz kaldığını tespit ettiklerini belirtti. Türkiye’de temsilcisi olmayan platformlara erişim engeli talep etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Uluslararası uygulamalar ve yerli model arayışı

Bakan Göktaş, dünyada internet düzenlemelerinin platformların sorumluluğunu öne çıkaran yönde değiştiğini söyledi. Açıklamada, Avustralya’da 16 yaşın altında sosyal medyaya erişim yasağı bulunduğu; Fransa’da 15, İtalya’da 14, Danimarka ve Belçika’da ise 13 yaşından küçük çocukların ebeveyn izni olmadan hesap açamadığı hatırlatıldı.

Önerilen düzenlemelerin temel maddeleri

Sunumda önerilen başlıca düzenlemeler şunlar olarak aktarıldı: sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü, sadece beyana dayalı olmayan yaş doğrulama mekanizmaları, güçlü ebeveyn denetim araçlarına kolay erişim, zararlı içerik ve çocuklara yönelik reklamlara ilişkin etkili filtreleme sistemleri, mahkeme kararı beklenmeden hızlı içerik kaldırma, platformların risk analizleri ve 7/24 işleyen şikâyet mekanizmaları ile periyodik raporlama yükümlülüğü.

İleriye dönük adımlar

Göktaş, 2025-2029 dönemi Eylem Planı detaylarının yakında paylaşılacağını, ayrıca çocukların dijital güvenliğini destekleyecek 'Çocuklar Güvende' web sitesinin kullanıma açılacağını duyurdu. Yasa yapıcıların amacının yasaklayıcı değil, alanı düzenleyici ve denetleyici bir çerçeve kurmak olduğunu vurguladı.

