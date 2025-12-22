Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Engelli ve Hasta Nakil Hizmeti — Bin 888 Kişiye Destek

Gölbaşı Belediyesi'nden ücretsiz engelli ve hasta nakil hizmeti

Gölbaşı Belediyesi, son bir yılda bin 888 engelli veya hasta vatandaşın ev-hastane nakil işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Belediye, hayata geçirdiği sağlık hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Toplu taşıma veya bireysel imkanlarla hastaneye ulaşamayan, fiziksel engeli bulunan ve sağlık durumu nedeniyle desteğe ihtiyacı olan vatandaşların ev-hastane arası nakilleri, Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından eğitimli personel ve tam donanımlı araçlarla güvenli ve konforlu biçimde sağlanıyor. Sunulan hizmet, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Son bir yıl içerisinde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araçlarla bin 888 vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru için 0312 485 54 30 numaralı telefonu araması gerekiyor.

"Belediyeciliği, insan hayatına dokunmak olarak görüyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan hizmetleri önümüzdeki süreçte de artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Biz Gölbaşı’nda belediyeciliği, insan hayatına dokunmak olarak görüyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve hasta hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan en küçük bir aksaklığın bile ne kadar büyük mağduriyetlere yol açabileceğinin farkındayız. Bu bilinçle, engelli ve hasta nakil hizmetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Son bir yıl içerisinde bin 888 hemşehrimizin hastaneye güvenli şekilde ulaşmasını sağladık. Bu sayı bizim için sadece bir istatistik değil; her biri bir hayat, her biri bir umut demek. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kimsenin kendini çaresiz hissetmediği, herkesin belediyesini yanında gördüğü bir Gölbaşı için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her an vatandaşlarımızın yanında olmaya, imkânlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Odabaşı, hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların belediyeye kolaylıkla ulaşabilmesi için gerekli iletişim kanallarının açık olduğunu da belirtti.

