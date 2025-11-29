Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kırmızı Kod' Yangın ve Doğal Afet Eğitimi

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde verilen 'Kırmızı Kod' eğitimiyle personel yangın tüpü kullanımı ve acil durumlara karşı hazırlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:25
Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kırmızı Kod' Yangın ve Doğal Afet Eğitimi

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kırmızı Kod' eğitimleri tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kırmızı kod kapsamında yangın ve doğal afet eğitimi düzenlendi. Eğitim, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimi planlayan ve katkı sağlayan isimler

Eğitim, Hastane Başhekimi Engin Çatal, sivil savunma amiri İdris Çatlakcan ve eğitim hemşiresi Nejla Kökpınar tarafından planlandı; sivil savunma uzmanı Nezif İnan eğitime katkı sağladı.

Uygulamalı tatbikat ve amaç

Program kapsamında hastane çalışanları, yangın tüpü kullanımı da dahil olmak üzere uygulamalı tatbikatlarla acil durumlara karşı bilinçlendirildi. Bu çalışmalar, hem personelin güvenliğini artırmayı hem de hastanenin afetlere karşı hazırlık düzeyini güçlendirmeyi hedefliyor.

Başhekim Engin Çatal konuya ilişkin olarak, "Gölbaşı halkımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

GÖLBAŞI’NDA KIRMIZI KOD DOĞAL AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

GÖLBAŞI’NDA KIRMIZI KOD DOĞAL AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

GÖLBAŞI’NDA KIRMIZI KOD DOĞAL AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
7
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?