Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kırmızı Kod' Yangın ve Doğal Afet Eğitimi

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kırmızı Kod' eğitimleri tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kırmızı kod kapsamında yangın ve doğal afet eğitimi düzenlendi. Eğitim, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimi planlayan ve katkı sağlayan isimler

Eğitim, Hastane Başhekimi Engin Çatal, sivil savunma amiri İdris Çatlakcan ve eğitim hemşiresi Nejla Kökpınar tarafından planlandı; sivil savunma uzmanı Nezif İnan eğitime katkı sağladı.

Uygulamalı tatbikat ve amaç

Program kapsamında hastane çalışanları, yangın tüpü kullanımı da dahil olmak üzere uygulamalı tatbikatlarla acil durumlara karşı bilinçlendirildi. Bu çalışmalar, hem personelin güvenliğini artırmayı hem de hastanenin afetlere karşı hazırlık düzeyini güçlendirmeyi hedefliyor.

Başhekim Engin Çatal konuya ilişkin olarak, "Gölbaşı halkımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

