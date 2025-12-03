Gölcük'te Engelliler Günü: 'Bir gün değil, her gün beraberiz'

Gölcük'te Engelliler Günü Töreni

Anıtpark'ta buluşma ve gösteriler

Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Anıtpark’ta tören düzenlendi. Çelenk sunma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Çelenklerin sunumu sonrasında engelli bireylerin hazırladığı dans gösterileri izleyenlerden alkış aldı ve programa renk kattı.

Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, dayanışma mesajı vererek "Sadece aralık ayında bir gün değil, her gün beraberiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Sezer, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezden hizmet alan engelli bireylerle bir araya geldi.

