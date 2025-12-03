Gölcük'te Engelliler Günü: 'Bir gün değil, her gün beraberiz'

Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü töreninde Anıtpark’taki etkinlikler ve dans gösterileri ilgi gördü; Başkan Ali Yıldırım Sezer dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:13
Gölcük'te Engelliler Günü: 'Bir gün değil, her gün beraberiz'

Gölcük'te Engelliler Günü Töreni

Anıtpark'ta buluşma ve gösteriler

Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Anıtpark’ta tören düzenlendi. Çelenk sunma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Çelenklerin sunumu sonrasında engelli bireylerin hazırladığı dans gösterileri izleyenlerden alkış aldı ve programa renk kattı.

Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, dayanışma mesajı vererek "Sadece aralık ayında bir gün değil, her gün beraberiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Sezer, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezden hizmet alan engelli bireylerle bir araya geldi.

GÖLCÜK’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE ENGELLİ BİREYLERİN...

GÖLCÜK’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE ENGELLİ BİREYLERİN HAZIRLADIKLARI GÖSTERİLER, TÖRENE RENK KATTI.

GÖLCÜK’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE ENGELLİ BİREYLERİN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?