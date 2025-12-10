DOLAR
Gölcük'te Lise Öğrencilerine 'Sıfır Atık' Eğitimi

Gölcük'te 150 lise öğrencisine Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından 'sıfır atık' eğitimi verildi; atık azaltma, kaynak verimliliği ve geri dönüşüm anlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:02
Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölcük Ticaret Meslek Lisesi'nde 'sıfır atık' semineri gerçekleştirildi.

Programa yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı bildirildi. Eğitim sunumunu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz yaptı.

Eğitimin İçeriği

Eğitimde; atık oluşumunun en aza indirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Katılımcılara okulda ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik atık yönetimi yöntemleri aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu eğitimlerin ilçe genelinde devam edeceğini duyurdu.

