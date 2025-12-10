Gölcük'te Lise Öğrencilerine 'Sıfır Atık' Eğitimi

Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölcük Ticaret Meslek Lisesi'nde 'sıfır atık' semineri gerçekleştirildi.

Programa yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı bildirildi. Eğitim sunumunu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz yaptı.

Eğitimin İçeriği

Eğitimde; atık oluşumunun en aza indirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Katılımcılara okulda ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik atık yönetimi yöntemleri aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu eğitimlerin ilçe genelinde devam edeceğini duyurdu.

