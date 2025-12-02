Gölyaka Zekeriya Köyü'ne 6 Adet 3 Tonluk Su Tankeri: Orman Genel Müdürlüğü'nden Yangın Desteği

Orman Genel Müdürlüğü, Düzce Gölyaka Zekeriya Köyü'ne kırsal yangınlara erken müdahale için 6 adet 3 tonluk su tankeri kredisi tahsis etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:46
Orman Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahale etmek ve orman yangınlarında su ikmali sağlamak amacıyla Zekeriya köyü'ne 6 adet 3 tonluk çok amaçlı su tankeri kredisi tahsis etti.

Proje kapsamında hane başı 150 bin lira kredi kullanan vatandaşlar, kredinin %20'si hibe olmak üzere 30 bin Türk Lirası hibe alacak. Kredi geri ödemesi, 1 yıl ödemesiz dönem sonrasında faizsiz 5 yıl boyunca eşit taksitlerle yapılacak; hibenin düşülmesiyle geri ödeme tutarı 120 bin Türk Lirası olacak.

Krediyle alınan araçlar, 3 tonluk tam teşekküllü yangın tertibatına sahip çok amaçlı su tankerleri olarak teslim edilecek. Alan hak sahibi köylüler, olası köy ve orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol alacaklar.

Ayrıca, hak sahiplerinden orman yangınları gönüllüsü olma şartı aranıyor ve yıl boyunca düzenlenecek orman yangınları eğitimlerine katılımları sağlanacak. Bu uygulama ile kırsal bölgelerde ilk müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

