Gölyazı Dünya'nın 'Dijital Billboard'unda: Nilüfer Belediyesi Skyline Webcams Canlı Yayını

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı'nın merkez ve antik tiyatro çevresini Skyline Webcams üzerinden günün her saati yüksek çözünürlükte canlı yayına açtı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:36
Gölyazı Dünya'nın 'Dijital Billboard'unda: Nilüfer Belediyesi Skyline Webcams Canlı Yayını

Gölyazı Dünya'nın 'Dijital Billboard'unda: Nilüfer Belediyesi Skyline Webcams Canlı Yayını

Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın tarih ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölyazı Mahallesi'ni küresel görünürlüğe taşıyacak dijital bir projeyi hayata geçirdi. Dünyaca ünlü görüntüleme platformu Skyline Webcams üzerinden Gölyazı'nın hem merkez bölgesi hem de antik tiyatro çevresi artık günün her saati yüksek çözünürlükle canlı olarak izlenebiliyor.

Projenin Ayrıntıları

Türkiye'de bir belediye tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen ilk çalışma olma özelliği taşıyan proje, bölge turizmine önemli katkı sunmayı hedefliyor. Yayın sayesinde Gölyazı'nın gün doğumunda göl üzerinde süzülen tekneleri, gün batımında gökyüzünü renklendiren manzarası ve antik tiyatronun dingin atmosferi dünyanın dört bir yanından canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformun çok dilli arayüzü, Gölyazı'nın uluslararası erişilebilirliğini artırıyor; kullanıcılar dil menüsünden istedikleri dili seçerek yayına kendi dillerinde ulaşabiliyor. Ayrıca platformun time-lapse özelliği, Gölyazı'nın bir gününü hızlandırılmış bir fragman gibi izleme imkanı vererek bölgenin tarih, doğa ve yaşam ritmini tek bir pencereden sunuyor.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in Açıklaması

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Gölyazı; doğası, tarihi, kültürel birikimi ve insana huzur veren atmosferiyle ülkemizin en kıymetli miraslarından biri. Bu güzelliğin sadece buraya gelenlerle sınırlı kalmasını istemedik. Dünyanın her yerinden insanlar Gölyazı’yı tanısın, izlesin, merak etsin, burayı görmeyi planlasın istiyoruz. Bu canlı yayın projesi, yerel değerlerimizi görünür kılma çabamızın önemli adımlarından birisi."

Muhtarın Yorumu

Gölyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Cihanoğlu projeye ilişkin memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Gölyazı halkı olarak bu çalışmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gölümüz, tarihimiz ve köyümüzün güzellikleri artık tüm dünyaya ulaşıyor. Bu çalışma hem tanıtım hem de turizm açısından bizler için çok değerli bir adım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Canlı Yayın Bağlantısı

Gölyazı canlı yayınını https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/turkey/marmara/nilufer/golyazi.html adresinden izleyebilirsiniz. Ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin bölge tanıtımı için hazırladığı www.niluferde.com sitesi üzerinden de yayına erişim sağlanıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, BURSA’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERLE BEZELİ GÖLYAZI MAHALLESİ’Nİ KÜRESEL...

NİLÜFER BELEDİYESİ, BURSA’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERLE BEZELİ GÖLYAZI MAHALLESİ’Nİ KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞE TAŞIYACAK ÖNEMLİ BİR DİJİTAL PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ. DÜNYACA ÜNLÜ GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU SKYLİNE WEBCAMS ÜZERİNDEN GÖLYAZI’NIN HEM MERKEZ BÖLGESİ HEM DE ANTİK TİYATRO ÇEVRESİ ARTIK GÜNÜN HER SAATİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLE CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR.

NİLÜFER BELEDİYESİ, BURSA’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERLE BEZELİ GÖLYAZI MAHALLESİ’Nİ KÜRESEL...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı