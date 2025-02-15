Google, Rusya ve Çin'in Talebiyle Hükümet Karşıtı İçerikleri Kaldırıyor mu?

Google'dan Sansür İddiaları: Rusya ve Çin'in Rolü

ABD'li teknoloji devi Google'ın, Moskova ve Pekin yönetimlerinin talepleri doğrultusunda, "hükümet karşıtı" içerikleri platformlarından kaldırdığı öne sürüldü. Guardian gazetesine bağlı Observer tarafından yürütülen kapsamlı araştırmaya dayanan habere göre, Google'a yapılan içerik kaldırma talepleri detaylı bir şekilde incelendi.

Sansür Talepleri ve İçerik Kaldırma

Yürütülen çalışmalar, Google'ın Rusya ve Çin'den gelen sansür taleplerini kabul ettiği ve bu kapsamda hükümet karşıtı göstericilere, politikacılara yönelik eleştiriler ile yolsuzluk iddialarını barındıran içerikler, özellikle YouTube videoları gibi materyallerin kaldırıldığını ortaya koyuyor.

Veriler Ortaya Çıkıyor

Haziran 2024'e kadar olan dört yıllık süre içinde içerik kaldırma taleplerinin yüzde 60'ından fazlasının Rusya'dan geldiği belirtilirken, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu olan Roskomnadzor'un Google ile en sık iletişim kuran devlet kurumu olduğu iddia ediliyor.

Bu bağlamda, Roskomnadzor'un talebi üzerine, Rus politikacılar arasındaki yolsuzluğu ifşa eden bir YouTube videosunun kaldırıldığı ifade ediliyor.

Çin ve İran'ın Talepleri

Diğer yandan, Google'ın Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) isteği ile 200'den fazla videoyu erişime kapattığı aktarıldı. Bakanlığın, toplamda 412 içeriğin kaldırılmasını talep ettiği, bu içeriklerin de 346'sının "Çinli siyasilere yönelik yolsuzluk iddialarını" içerdiği belirtildi. Ayrıca, İran hükümetinin de 2016 yılında Google'a başvuruda bulunarak dört içeriğin sansürlenmesini talep ettiği ve bu içeriklerin "zorbalık" barındırdığı gerekçesiyle kaldırıldığı öne sürüldü.