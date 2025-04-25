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Gümüşhane'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de UMKE tatbikatı, arama kurtarma ekiplerinin deprem senaryosuyla uygulamalı eğitim aldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:47
Gümüşhane'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de, il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" etkinliği Köse ilçesindeki tabiat parkında gerçekleştirildi.

Tatbikata 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği Erzincan'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Acil Müdahale Ünitesi'ne taşındı. Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, tatbikatta 17 personelin görev aldığını belirtti.

Karataş, "Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayarak, tüm afet senaryolarına hazırlıklı olabilmek için periyodik aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirdiklerini" ifade etti. Tatbikatın, 2 gün süren eğitimlerin ardından tamamlandığını vurguladı.

Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı"...

Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" düzenlendi.

Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı"...

Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" düzenlendi.

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