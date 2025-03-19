Gümüşhane'de Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalar Yarattı

Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle, 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane-Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı Geçidi, Kelkit ilçesindeki Pekün Dağı Geçidi ve Şiran ilçesi sınırındaki Tersun Dağı Geçidi'nde ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

Kar temizleme çalışmaları devam eden bölgelerde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle bu geçitlerin ağır tonajlı ve zincirsiz araçlara kapatıldığını belirtti. Ayrıca, bu noktalarda depolama yapıldığı bilgisini verdi.

Vali Baruş, Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı Geçidi istikametine ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İl genelinde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane-Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı Geçidi ile Kelkit ilçesindeki Pekün Dağı Geçidi ve Şiran ilçesi sınırındaki Tersun Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.