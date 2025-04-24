Gümüşhane'de Öğrencilerden İsrail Protestosu

Gümüşhane'de Öğrencilerden İsrail'e Karşı Protesto

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere bir araya geldi. Protesto, Kampüs Camisi önünde toplandıktan sonra sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüyerek devam etti.

Öğrenciler, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte 'Nehirden denize özgür Filistin' ve 'Gazze özgürdür, özgür kalacak' gibi sloganlar atarak seslerini duyurdu. Eylemde grup adına konuşan Faik Enes Akkaya, Gazze'de 18 aydır süren kuşatma altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının dramını gözler önüne serdi.

Akkaya, "Bu süre boyunca binlerce Filistinli, katil İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti, binlercesi yerinden edildi. Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, doğdukları andan itibaren ölümle, yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı," dedi.

Gazzeli kadınların direnişine de dikkat çeken Akkaya, "En şiddetli zulüm ve baskılar karşısında insani duruşunu, onurlu direnişini ve umudunu kaybetmeyen Filistin halkı, insanlığa büyük bir ders verdi ve vermeye devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kampüs Camisi önünde toplanan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları atarak sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüdü.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kampüs Camisi önünde toplanan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları atarak sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüdü.