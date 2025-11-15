Gümüşhane'de Yol Kenarındaki Ayıya 'Hamsi' Ziyafeti

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyü'ne giden sürücüler, yol kenarında yiyecek arayan bir ayı fark etti. Kış aylarının yaklaşmasıyla besin arayışında olduğu değerlendirilen hayvana köylüler duyarsız kalmadı.

Olayda, araçta bulunan İsmail Pekin ve Seyit Taştan yavaşlayarak ayıyı korkutmamaya özen gösterdi. Yanlarındaki hamsileri hayvana veren ikili, ayının sakin şekilde yiyip bölgeden uzaklaşmasını izledi.

Ayının hamsiyi rahatça yemesi ve olayın tüm detayları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, hem doğa-insan etkileşimini hem de bölge halkının yaklaşımını ortaya koydu.

Olayda yaralanma ya da olumsuz bir durum kaydedilmedi; hayvanın bölgeden uzaklaşmasıyla trafik de normale döndü.

GÜMÜŞHANE’NİN ŞİRAN İLÇESİNDE KÖYE GİDEN VATANDAŞLAR YİYECEK ARADIĞINI FARK ETTİKLERİ AYIYA YANLARINDA BULUNAN HAMSİLERİ İKRAM ETTİ. O ANLAR HEM ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU HEM DE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI.