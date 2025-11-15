Gümüşhane'de Yol Kenarındaki Ayıya 'Hamsi' Ziyafeti

Gümüşhane Şiran'da köye giden iki vatandaş, yol kenarında yiyecek arayan ayıya araçlarındaki hamsileri verip anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:40
Gümüşhane'de Yol Kenarındaki Ayıya 'Hamsi' Ziyafeti

Gümüşhane'de Yol Kenarındaki Ayıya 'Hamsi' Ziyafeti

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyü'ne giden sürücüler, yol kenarında yiyecek arayan bir ayı fark etti. Kış aylarının yaklaşmasıyla besin arayışında olduğu değerlendirilen hayvana köylüler duyarsız kalmadı.

Olayda, araçta bulunan İsmail Pekin ve Seyit Taştan yavaşlayarak ayıyı korkutmamaya özen gösterdi. Yanlarındaki hamsileri hayvana veren ikili, ayının sakin şekilde yiyip bölgeden uzaklaşmasını izledi.

Ayının hamsiyi rahatça yemesi ve olayın tüm detayları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, hem doğa-insan etkileşimini hem de bölge halkının yaklaşımını ortaya koydu.

Olayda yaralanma ya da olumsuz bir durum kaydedilmedi; hayvanın bölgeden uzaklaşmasıyla trafik de normale döndü.

GÜMÜŞHANE’NİN ŞİRAN İLÇESİNDE KÖYE GİDEN VATANDAŞLAR YİYECEK ARADIĞINI FARK ETTİKLERİ AYIYA...

GÜMÜŞHANE’NİN ŞİRAN İLÇESİNDE KÖYE GİDEN VATANDAŞLAR YİYECEK ARADIĞINI FARK ETTİKLERİ AYIYA YANLARINDA BULUNAN HAMSİLERİ İKRAM ETTİ. O ANLAR HEM ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU HEM DE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI.

GÜMÜŞHANE’NİN ŞİRAN İLÇESİNDE KÖYE GİDEN VATANDAŞLAR YİYECEK ARADIĞINI FARK ETTİKLERİ AYIYA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
2
DEM Parti'li Mehmet Selçuk'e 13 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
3
Iğdır'da 2 Yıllık Kan Davası Sonlandı: 3 Aile Barıştı
4
TV+ ve Warner Bros. Discovery Ortaklığı: HBO Max 11 Kasım'da TV+'ta
5
Nevşehir'de Kediye Çarpmamak İçin Ani Fren: Motosikletli Yola Savruldu
6
Erzurum'da kamyonet takla attı — Mevlana Vadisi'nde 1 yaralı
7
Körfez'de Otomobilde Bıçaklı Saldırı: Ercan Kavşut Hayatını Kaybetti

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?