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Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı

Gümüşhane-Giresun kara yolu, heyelan sonrası kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:03
Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı

Gümüşhane-Giresun kara yolu, heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı ancak artık kontrollü bir şekilde araç geçişine izin veriliyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ve diğer yetkililerle birlikte heyelan bölgesini ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

Vali Baruş, 22 Nisan tarihinde meydana gelen heyelan sonucunda yolların kapandığını belirtti. Heyelanın Torul-Kürtün kara yolunun 20. kilometresi Karaçukur mevkisinde oluştuğunu ifade etti.

"Dağda taş parçalanmasıyla meydana gelen heyelan sonucu yolda ciddi bir birikim oluşmuştu. Karayolları ekiplerimiz belli bir süre bekletti. Yukarıdan serbest malzeme gelişi olduğu farkına varılınca indirme çalışmaları devam etti," diyen Baruş, yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olmasının nedenini açıkladı.

Tehlikeli alanlarda Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalara dikkat çeken Baruş, "Tehlike taşıyan malzemelerin acil indirilmesi çalışmaları devam etti. Şu anda yolun bozulan kesimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor," ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemlerini alacağı yolda araçların kontrollü geçişi sağlanacak. Baruş, sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik işaretlemelerine uymalarını istedi.

"Ekiplerimiz yolun heyelan durumunu takip edecek ve yukarıdan herhangi bir malzeme gelip gelmediğini sık sık kontrol ederek kontrollü geçişi sağlayacağız," diyen Vali Baruş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, yeniden bir afet yaşanmaması dileğinde bulundu.

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak...

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak...

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

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