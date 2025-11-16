Gümüşhaneli Müzisyenden Viyolonselle Tarihi Mekanlarda 'Atımı Bağladım Bir Kotana' Performansı

Avşar Şahinkaya, Gümüşhane'nin tarihi mekanlarında viyolonsel ile 'Atımı Bağladım Bir Kotana' türküsünü seslendirerek kente sanatsal bir tanıtım sundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:14
Avşar Şahinkaya, memleketi Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzelliklerini şehrin sevilen yöresel türküsü "Atımı Bağladım Bir Kotana" ile buluşturan etkileyici bir proje gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan ve Van’da müzik öğretmeni olarak görev yapan sanatçı, viyolonseliyle kent tanıtımına sanatsal bir katkı sundu.

Projede Seçilen Mekanlar

Çekimler, Torul’da yer alan ve yerden 240 metre yükseklikte konumlanan Torul Kalesi Cam Seyir Teras’ın nefes kesen manzarasında başladı. Ardından ekip, Yeşildere köyündeki tarihi konakların mistik atmosferinde kayıtlara devam etti. Projenin diğer durakları ise şehrin eski yerleşim alanı Süleymaniye Mahallesindeki tarihi yapılar ve şehrin zirvesindeki Canca Kalesi oldu.

Performans ve Sanatsal Yaklaşım

Şahinkaya, söz konusu mekanlarda Gümüşhane türküsünü viyolonseliyle icra etti. Sanatçı, enstrümanı sadece melodik bir araç olarak kullanmakla kalmayıp, ritim unsuru olarak da değerlendirdi; bu yaklaşım performansa farklı ve dikkat çekici bir boyut kattı.

Sanatçının Bağları ve Gelecek Projeler

Uzun yıllar Manisa’da yaşayan ve anne-babası vefat ettikten sonra Gümüşhane ile bağlarının daha da güçlendiğini ifade eden Şahinkaya, projenin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını söyledi. Şahinkaya, "Bir bağ beni buraya sevk etti. Bir iletişim yolu olarak Gümüşhane’yi görüyorum" diyerek memleketine her gelişinde çocukluk anılarını yeniden yaşadığını belirtti.

Şehirdeki değişime de dikkat çeken sanatçı, "Bahçelerin yerine rezidanslar oluşmuş, apartmanlar dikilmiş. Türkiye’nin geneli değişiyor, Gümüşhane de bu değişimin bir ayağı olmuş" ifadelerini kullandı. Van’daki bir lisede müzik öğretmeni olarak görevini sürdüren ve bestecilik yapan Şahinkaya, Gümüşhane için yeni projelerinin olduğuna ve özellikle kentin yerleşmiş destansı hikâyelerinden birini orkestral bir düzenlemeyle bestelemeyi hedeflediğine değindi.

