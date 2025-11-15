Günde 30 Dakika Yürüyüşle Diyabet Önlenir — Uzman Hatice Nihan Demir Karakaş Uyardı

Günde 30 Dakika Yürüyüşle Diyabet Önlenebilir

Aile Hekimi Hatice Nihan Demir Karakaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı açıklamada, diyabetin hızla arttığına dikkat çekti ve toplum sağlığı açısından taşıdığı riskleri vurguladı.

Her 8 kişiden biri diyabetli

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Karakaş, dünyada yaklaşık 540 milyon insanın diyabetle yaşadığını belirterek, "Dünyada yaklaşık 540 milyon insan, yani her 10 kişiden biri diyabetle yaşamaktadır" dedi. Türkiye verilerine ilişkin olarak ise TURDEP-2 çalışmasına atıf yaparak, ülkemizde diyabet oranının yüzde 13 civarında olduğunu ve bunun her 8 kişiden birinin diyabet hastası olduğu anlamına geldiğini hatırlattı. Karakaş, birçok kişinin diyabet olduğunun farkında olmadığını belirterek farkındalık ve erken tanının önemine işaret etti.

Tip2 diyabet önlenebilir

Karakaş, Tip2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayarak tanı kriterlerini özetledi: açlık kan şekerinin 126 miligram desilitrenin üstünde olması, günün herhangi bir saatinde kan şekerinin 200'ün üzerinde tespit edilmesi veya hemoglobin A1c'nin 6,5'in üzerinde olması diyabet tanısını işaret eder. Karakaş, Tip1 ve Tip2 ayrımına değinerek özellikle Tip2 diyabetin yaşam tarzı değişikliği ve sağlıklı yaşam ile düzeltilebilen bir durum olduğunu belirtti ve düzenli kan şekeri kontrolleri ile hekim takibinin önemini vurguladı.

Günde 30 dakika yürüyüş koruyor

Yaşam tarzı değişikliklerinin tedavideki önemine dikkat çeken Karakaş, günde 30 dakikalık yürüyüş, sebze ve protein ağırlıklı beslenme ile alkol ve sigaradan uzak durmanın diyabeti önlemede etkili faktörler olduğunu söyledi. Koşuyolu Kalp Hastanesi olarak toplumda farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Karakaş, herkesin sevdiklerinin sağlığına dikkat etmesini ve düzenli kan şekeri ölçümleri yaptırmasını önerdi.

Diyabetin yol açabileceği komplikasyonlar

Karakaş, diyabetin zamanında önlenmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirterek görme kaybı, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıkları gibi risklere dikkat çekti. Bu komplikasyonların yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi ile zamanında önlenebileceğini söyleyen Karakaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde halkı polikliniklerde kan şekeri kontrolleri yaptırmaya davet etti; erken tanıyla kalp, böbrek ve göz problemlerinin önlenebileceğini vurguladı.

