Gündem Özeti: 24 Mart 2025

24 Mart 2025'te gerçekleştirilecek önemli etkinlikler ve açıklamalar hakkında bilgilendirme.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 00:01
Gündem Özeti: 24 Mart 2025

Merkezi Etkinlikler ve Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis personeliyle birlikte iftar sofrasında bir araya gelecek. (TBMM/19.11)

Yasama ve Politika Gündemi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Lapseki Çarşı Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak. (Çanakkale/19.36)

Ekonomik Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini saat 10.00'da açıklayacak. (İstanbul)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2022 dönemi için İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi verilerini de saat 10.00'da açıklayacak. (Ankara)

Dünya Gündemi

İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne tekrar saldırılara başladığı yönündeki gelişmeleri dünya genelinde izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Faaliyetler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" Konferansı ve Gençlik Buluşması etkinliklerine katılacak. Ayrıca, İstasyon Camii, Hacı Halis Türüt Camii, Hacı Aras Camii ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışlarına da iştirak edecek. (Tekirdağ: 10.30/11.00/13.30/15.30/16.50/17.30)

Spor Etkinlikleri

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak. İlk günde yarı finalde Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor karşılaşmaları oynanacak. (Rize: 13.00/15.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla son bulacak. (Ankara/20.00)

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