Güner: Fatih vakası sonrası İstanbul'da gıda zehirlenmelerinde artış yok

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih olayı sonrası yapılan incelemede gıda zehirlenmelerinde olağan dışı artış tespit edilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:52
Güner: Fatih vakası sonrası İstanbul'da gıda zehirlenmelerinde artış yok

Güner: Fatih vakası sonrası İstanbul'da gıda zehirlenmelerinde artış yok

İl Sağlık Müdürü açıklaması ve yürütülen inceleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verdi.

Güner, yapılan değerlendirmelerde gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmediğini belirtti.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmadığı ifade edildi.

Güner, hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diledi. Yoğun bakımdaki babanın durumunun kritik olduğu ve tedavisinin tüm imkanlarla sürdürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER’DEN GIDA ZEHİRLENMESİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER’DEN GIDA ZEHİRLENMESİ AÇIKLAMASI

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı