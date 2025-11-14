Güner: Fatih vakası sonrası İstanbul'da gıda zehirlenmelerinde artış yok

İl Sağlık Müdürü açıklaması ve yürütülen inceleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verdi.

Güner, yapılan değerlendirmelerde gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmediğini belirtti.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmadığı ifade edildi.

Güner, hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diledi. Yoğun bakımdaki babanın durumunun kritik olduğu ve tedavisinin tüm imkanlarla sürdürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

