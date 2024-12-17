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Güney Afrika'da Trafik Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğu Cape'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelerde tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:23
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Trafik Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Unathi Binqose, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, olayın Graaf-Reinet kasabası yakınlarındaki N9 kara yolunda meydana geldiğini belirtti. Minibüsün, karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı bilgisini verdi.

Binqose, kazada hayatını kaybedenlerin durumunu değerlendirdiğinde, "Ne yazık ki otomobilde hayatını kaybeden 6 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor." dedi.

Kaza sonrasında yaralanan kişilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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