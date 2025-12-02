Güney Asya’da Sel ve Toprak Kaymaları: Can Kaybı bin 220’ye Yükseldi

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bölgeden gelen resmi verilere göre ölü sayısı bin 220’ye yükseldi ve bilanço ağırlaşıyor.

Endonezya’da ağır bilanço

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 631’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca 2 bin 600 kişinin yaralandığı, 472 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yüksek riskli bölgelerden 1 milyon kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Sri Lanka: "Tarihi bir insani kriz"

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 410’a yükseldiği, 336 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu kaydedildi. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Sampath Kotuwegoda, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1.1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle ülkenin "tarihi bir insani krizle" karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kotuwegoda, 25 bölgenin tamamının doğal afetten etkilendiğini, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti. "İnsanları yeniden yerleştirmemiz, ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu çok büyük bir görev olacak" dedi.

Kotuwegoda, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Japonya gibi komşu ülkelerin acil durum yönetim ekipleri gönderdiğini, halkın duyduğu ihtiyaçlara cevap verebilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bölgesel tablo

Tayland’da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında 176, Malezya’da ise 3 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerle birlikte Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 220’ye yükseldi.

