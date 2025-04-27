Güney Kore'de Demokrat Parti Lee'yi Devlet Başkanı Adayı Olarak Belirledi

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti (DP), 3 Haziran 2024'te yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde Lee Jae-myung'u aday olarak belirledi. Lee, partinin liderliğinden 9 Nisan'da istifa etmişti.

Yapılan oylama sonucunda, Lee, oyların yaklaşık yüzde 90Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Yoon Suk-yeol’a karşı az bir farkla kaybetmişti. Yoon, yüzde 48,5 oy alarak seçimi kazanmış, Lee ise yüzde 47,8 oy almıştı.

Lee’nin liderliğindeki DP, Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise %51,5'lik oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. Bu süreçte, yalın bir hata yapmamak adına, seçim kampanyasının stratejisi üzerine etkin tartışmalar yapıldı.

Ayrıca, geçmişte yaşanan bazı politik skandallara da dikkat çeken Lee, Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve sonrasındaki azil sürecinde yaşananları eleştirdi. Yoon, 3 Aralık 2024'te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş ancak Ulusal Meclis tarafından bu karar geri alındı.

Yoon'un azledilmesinin ardından, yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler için takvim belirlendi ve bu ihtimal, 3 Haziran'da yapılacak seçimle sonuçlanacak.

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) istifa eden Lee Jae-myung (fotoğrafta), 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimlerinde DP'nin adayı olarak yarışacak. Parti liderliğinden 9 Nisan'da istifa eden Lee, oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak DP'nin devlet başkanı adayı oldu.

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) istifa eden Lee Jae-myung (fotoğrafta), 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimlerinde DP'nin adayı olarak yarışacak. Parti liderliğinden 9 Nisan'da istifa eden Lee, oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak DP'nin devlet başkanı adayı oldu.