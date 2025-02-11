Güney Kore'deki Trajik Olay: Öğretmen, 8 Yaşındaki Öğrencisini Bıçaklayarak Öldürdü

Güney Kore'de Eğitim Kurumlarında Şok Edici Olay

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki bir ilkokulda, 40 yaşındaki bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü.

Yerel haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, öğretmen ve öğrenci olay sonrası yaralı halde bulundu. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki öğrenci maalesef yaşamını yitirdi, öğretmenin ise tedavi süreci devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğretmenin cinayetten sonra intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Ayrıca, öğretmenin daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığı ve geçtiğimiz yılın sonunda öğretmenliğe geri döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Bu trajik olay, Güney Kore'deki eğitim sisteminde ve psikolojik destek alanında soru işaretlerini beraberinde getiriyor.