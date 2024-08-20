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Güney Sudan, İnsani Yardım Çalışanları İçin Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

BM, Güney Sudan'ın insani yardım çalışanları için en tehlikeli bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:50
Güney Sudan, İnsani Yardım Çalışanları İçin Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

BM Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'ın insani yardım çalışanları açısından en tehlikeli bölgelerden biri olmaya devam ettiğini duyurdu. BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho, bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Şiddet Olaylarına Dikkat

Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında konuşan Gbeho, ülkedeki yardım çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Bu yıl içerisinde 24 insani yardım çalışanının saldırılara uğradığını belirten Gbeho, "Yardım çalışanları için güvenli bir ortam sağlanmadığı sürece, ihtiyaç duyan milyonlarca insana ulaşma riskiyle karşılaşacağımızı söylemek zorundayım," dedi.

Tepkiler ve Mevcut Durum

Gbeho, aynı zamanda Güney Sudan'ın ciddi bir sel felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve Sudan'dan dönen binlerce göçmenin kuşatması altında olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, ülkeye insani ve ekonomik açıdan büyük bir "fırtına" yaklaştığına dikkat çekti.

Gelecek Beklentileri

Birleşmiş Milletler'e göre, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 9 milyon Güney Sudanlı'nın insani yardıma ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

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