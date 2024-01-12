Güngören'de yıkım çalışmalarında 2 bina hasar aldı

Güngören Haznedar Bahçe Sokak'ta dün sabah kentsel dönüşüm için yıkılan bir binanın yanındaki 2 binanın duvarı zarar gördü. Yıkıma yakın olan binalar önceden boşaltılmıştı.

5 katlı binanın 2. katındaki dairedeki eşyalar hasarlı hale geldi. Koltuklar yırtıldı, sandalyelerin bacakları koptu. Mobilya atölyesinin bulunduğu diğer binanın duvarı da yıkım sırasında yıkıldı.

Olay sonrası binanın müteahhidi ve belediye çalışma yaptı. Binanın duvarı tekrar yapıldı.





Mahalleli hasar gören binanın zamanında yıkılan bina duvarını kullandığını ve yıkılan bina sonucunda da bu şekilde bir durumun açığa çıktığı belirtildi. Mahalle sakinleri yan binanın duvarını kullanan bina sahibinin hatası olduğu vurgulanırken oluşan hasarın bina sahibi tarafından karşılanması gerektiği şeklinde yorum yapıldı.

