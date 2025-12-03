Gürcistan: 1 Ocak 2026'da Kimlik ve Pasaporta Sigorta Zorunluluğu

Gürcistan, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaporta ek olarak seyahat ve sağlık sigortası ibrazını zorunlu kılıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:32
Yeni uygulamanın ayrıntıları ve gerekçesi

Gürcistan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde kimlik veya pasaporta ek olarak geçerli seyahat ve sağlık sigortası sunma zorunluluğu getiriyor.

Uzun yıllardır Türkiye ile yapılan kimlik kartı ile geçiş uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026 yılına ertelendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kimlik veya pasaportla giriş hakkı devam edecek; ancak bu belgeler tek başına yeterli olmayacak. Günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.

Yetkililer, kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunlarını gösteriyor. Sigortasız gerçekleşen bu vakaların yüksek tedavi maliyetlerine ve iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Yeni uygulamanın bu mağduriyetleri engellemeyi hedeflediği ifade edildi.

Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak; böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu olacak. Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, kararın tamamen tek taraflı bir zorluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Demircioğlu, "Türkiye’ye giren yabancı araçlar için uzun süredir zorunlu trafik sigortası uygulanıyor. Dolayısıyla Gürcistan’ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesi, iki ülke arasında karşılıklılık açısından değerlendirilebilir. Bu noktada bir denge unsuru bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bizim açımızdan önemli olan, vatandaşlarımızı zorlamadan makul ve ulaşılabilir çözümlerle bu sürecin yönetilmesidir. Hem güvenliği sağlamak hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilemeden uygulamanın hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ayrıntılarına ilişkin yetkililer tarafından yapılacak ek açıklamalar ve uygulama usulleri, yürürlüğe girmeden önce takip edilmesi gereken önemli hususlar arasında yer alıyor.

