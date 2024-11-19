Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Zurabişvili Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamenter seçimlerin sonuçlarını iptal etmek amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde hile yapıldığı iddialarına yer verildi ve Zurabişvili'nin sonuçları kabul etmediği belirtildi.

Seçimlerin Evrensellik İlkelerine İhlali

Başvuru dilekçesinde, evrensellik ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Zurabişvili, mahkemeden seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesini talep etti.

Protestolar ve Gözaltılar

Öte yandan muhalefetin, Tiflis'teki seçim sonuçlarına itiraz için düzenlediği gösterilerde, 17 Kasım tarihinde İlia Çavçavadze Caddesi trafiğe kapatılarak çadır kuruldu. Ancak sabah saatlerinde polis müdahalesiyle bu cadde açıldı. Protestocular, daha sonra Petre Melikişvili Caddesi'ne geçerek orayı da trafiğe kapattı. Bu arada, polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve olay sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Yerel medya, gözaltına alınanlardan birinin gazeteci olduğunu duyurdu.

Muhalefet Liderinin Açıklamaları

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan gözaltılara dair resmi bir açıklama yapılmazken, muhalefet liderlerinden Giorgi Vaşadze, protestoculara hitaben yaptığı konuşmada, polisin müdahalesine rağmen gösterilerin devam edeceğini belirtti. Petre Melikişvili Caddesi'nde protestolar çok sayıda polis tarafından sıkı güvenlik önlemleriyle devam ettirildi.

Seçimlerin Ardından

26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi %53,93 oy oranıyla kazandı. Bu sonuçlarla, partinin 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Seçim barajını geçemeyen muhalefet partileri ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, seçimlerin rekabetçi ve demokratik bir ortamda yapıldığını ifade ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyenlerin ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında olduklarını belirtti. Kobakhidze ayrıca, muhalefetin protestolarına rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım tarihinde toplanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, dün akşam yaptığı konuşmada, hükümete seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Öte yandan muhalefetin, başkent Tiflis'te seçim sonuçlarına karşı 17 Kasım'da trafiğe kapatarak çadır kurduğu İlia Çavçavadze Caddesi sabah saatlerinde polisin müdahalesiyle açıldı. Daha sonra, Petre Melikişvili Caddesi'ne geçerek burayı trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Arbede sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Öte yandan muhalefetin, başkent Tiflis'te seçim sonuçlarına karşı 17 Kasım'da trafiğe kapatarak çadır kurduğu İlia Çavçavadze Caddesi sabah saatlerinde polisin müdahalesiyle açıldı. Daha sonra, Petre Melikişvili Caddesi'ne geçerek burayı trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Arbede sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bulundu.