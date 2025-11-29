Gürsu'ya 17 Dönümlük Dev Millet Bahçesi

Gürsu Belediyesi, Gürsu Şehir Parkı ve Mustafa Hallaç Parkı'nı birleştirerek 17 dönümlük Gürsu Millet Bahçesi'ni inşa ediyor; proje baharda hizmete açılacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:09
Gürsu Belediyesi, ilçe merkezine yeni bir yeşil çekim merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. Mevcut Gürsu Şehir Parkı ve Mustafa Hallaç Parkı için hazırlanan özel dönüşüm ve revize projesi, iki parkı tek bir proje altında birleştirerek Gürsu Millet Bahçesi'ne dönüştürecek.

Gürsu Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu. Başkan Mustafa Işık'ın ilk kazmayı kendi elleri ile vurduğu proje, toplam 17 dönüm üzerinde şekillenecek.

Proje Detayları

Millet Bahçesi'nde alanın büyük kısmı nitelikli yeşil alanlar olarak düzenlenecek. İlçe merkezindeki mesire alanları ve doğal alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı amaçlayan proje, vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında yürüyüş yolları, kaykay pisti, bisiklet parkurları, sosyal tesis, lavabo ve mescit gibi donatılar yer alacak. Gürsu Millet Bahçesi'nin bahar aylarında hizmete açılması bekleniyor.

Başkanın Açıklaması

"Gürsulu yeter ki istesin, biz yaparız"

" Vatandaşlarımızın bu konuda özel bir isteği vardı. Ova kenti olduğumuz için nitelikli arazimiz fazla ancak yeni bir alanda dev bir yeşil alan yapmamız zordu. Mevcut parkı yenilemek ve büyütmek, yapılacak en mantıklı ve modern işti. Yeni projemiz eski parklarımızın çehresini tamamen değiştiriyor. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

