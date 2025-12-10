Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü

Suçatı Ortaokulu'ndan kültür mirasına katkı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Suçatı Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Unutulan eşyaların dili' sergisi yoğun ilgi topladı. Sergide yer alan 100 yıllık eşyalar ve geleneksel yaşam izleri, ziyaretçileri adeta geçmişe yolculuğa çıkardı.

Sergiyi gezen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, etkinliğin kültürel mirasın yaşatılmasına önemli katkı sağladığını vurgulayıp, hazırlıkta emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'nin yanı sıra Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi, bölge halkının geçmişle bağını güçlendiren bir etkinlik olarak öne çıktı.

