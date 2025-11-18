Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı

Hacılar ve Hadii kardeşlik bağı süresiz olarak yenilendi

Hacılar Belediyesi ile Bosna-Hersek’in Hadii Belediyesi arasındaki 10 yıldır süren kardeş şehir ilişkisi, iki belediye başkanının imzaladığı protokolle süresiz olarak uzatıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hadii Belediye Başkanı Eldar omor ve heyetini makamında karşıladı. İki başkan, ziyaret kapsamında Kardeş Kent ve İş Birliği Protokolü'nü imzalayarak iş birliğinin resmen devam edeceğini ilan etti.

Protokolün kapsamı

Protokol, Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki köklü dostluk ve ortak tarih bilinci çerçevesinde; kültür, eğitim, spor, kentsel planlama, turizm, gençlik çalışmaları, çevre koruma ve sosyal politikalar gibi birçok alanda karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını öngörüyor. Şehirlerin birbirine değer katacağı ortak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenirken, belediyeler arası iletişim ve çalışma mekanizmaları da daha güçlü bir yapıya kavuşturuldu.

Başkanların mesajları

Başkan Bilal Özdoğan, kardeşlik bağının yeniden resmiyet kazanmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, iki belediye arasındaki dayanışmanın hem Hacılar’a hem de Hadii’ye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Başkan Özdoğan, Bosna-Hersek ve Türkiye arasındaki sonsuz kardeşliğe dikkat çekerek, Ortak tarihimizden gelen kardeşliğimizi, şehirlerimize değer katacak projelerle pekiştirerek geleceğe taşıyacağız mesajını verdi. Özdoğan ayrıca, Boşnak halkının geçmişte yaşadığı acıların Türkiye’nin hafızasında kalıcı bir yer aldığını belirtti ve bu bilinçle kardeşlik bağının daha da güçlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Hadii Belediye Başkanı Eldar omor, Hacılar ile sürdürülen kardeşlik ilişkisinin 2015’te başlayan güçlü bir temel üzerine kurulduğunu anlattı ve bu kardeşliğin yeni protokolle daha da ileri taşınacağını bildirdi. omor gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek Hacılar heyetini Bosna-Hersek’e davet etti.

İmzalama ve ilerleyen süreç

Türkçe ve Boşnakça olarak üçer nüsha hazırlanan protokol, imzalandığı tarih itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girdi. Törenin ardından her iki belediyenin ekipleri gün boyunca ortak projeler ve gelecekteki iş birliği alanları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanları ve ekipleri, önümüzdeki dönemlerde karşılıklı ziyaretlerin artacağını ve yeni ortak projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

HACILAR BELEDİYESİ İLE BOSNA-HERSEK'İN HADŽİĆİ BELEDİYESİ ARASINDA 10 YILDIR DEVAM EDEN KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ, BAŞKANLAR ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL İLE SÜRESİZ OLARAK UZATILDI.